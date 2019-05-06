Помпео: Россия вместе с другими должна убраться из Венесуэлы

По словам госсекретаря, позиция Вашингтона не изменится

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Государственный секретарь США Майкл Помпео заявляет, что Россия должна свернуть свое присутствие в Венесуэле, и эта позиция Вашингтона не изменится.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Президент США очень четко заявил по этому поводу в Twitter несколько недель назад: россияне должны убраться. Это остается нашей позицией", - сказал Помпео на просьбу ведущего разъяснить последнее заявление президента Дональда Трампа.

"Мы хотим, чтобы народ Венесуэлы не чувствовал вмешательства со стороны любой страны – будь то Китай, или Россия", – подчеркнул госсекретарь США. В связи с этим он также указал на присутствие представителей Ирана и Кубы на территории Венесуэлы.

"Соединенные Штаты хотят, чтобы все страны убрались из этого государства и позволили венесуэльскому народу восстановить их демократию. Мы уверены, что достигнем этого. Я не могу сказать, в какой день, но это произойдет", – подчеркнул глава Госдепартамента США.

Напомним, ранее мы писали, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Кроме этого, лидер венесуэльской оппозиции заверил сторонников, что близок к отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро и призвал сторонников продолжать оказывать давление на военных.

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