Помпео: США никогда не смогут смириться с оккупацией Грузии

Сегодня, 10:33

Соединенные Штаты Америки поддерживают мирные инициативы Грузии и усилия, направленные на мирное разрешение конфликта

Фото: AFP
Фото: AFP

Государственный секретарь США Майк Помепо подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией. Об этом он заявил в телефонном разговоре с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили, сообщают "Новости-Грузия".

Как сообщает администрация президента Грузии, Помпео еще раз подтвердил твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не смирятся с оккупацией территорий Грузии и в будущем будут помогать ей справляться с теми вызовами, которые существуют и через 10 лет после российской военной агрессии.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают мирные инициативы Грузии и усилия, направленные на мирное разрешение конфликта", – говорится в информации пресс-службы администрации президента.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.
Россия, Грузия, США, агрессия, помпео

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