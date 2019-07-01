Порносайт подарил зрителю автомобиль

Мужчина также встретился с любимой актрисой "взрослого" кино

Один из самых популярных в мире порносайтов подарил своему зрителю автомобиль. Американец Тодд Фалкерсон имеет инвалидность и к работе 130 км туда и обратно его ежедневно возит мать пенсионерка. Когда же в декабре их старенькая машина вылетела в кювет, семья осталась без транспорта.

Тодд попросил помощи в интернете. Помочь взялся департамент благотворительности порносайта. Ключи от автомобиля передала звезда кино с клубничкой Аликс Линкс. Мужчина обрадовался не только подарку, но и общению с любимой актрисой.

Ранее "Сегодня" писали, как 40-летний американец из-за порно подал в суд на родителей. Они выбросили его коллекцию фильмов и журналов "для взрослых". В своем иске, который мужчина подал в суд штата Мичиган, он оценил 12 коробок с порнографией в 29 тыс. долларов.

Родственники не стали отрицать свою причастность к случившемуся. Потерпевший обратился в полицию, но прокурор округа Оттава отказался выдвигать обвинения. Сейчас мужчина требует у родителей возместить ему 87 тыс. долларов – то есть, втрое больше стоимости утраченной коллекции.

Также "Сегодня" рассказывали, как у студента на экзамене случайно включился фильм для взрослых.

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