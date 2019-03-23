После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения

Во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа

Фото: Getty Images

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/563/de9/5c9563de9e1b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/563/de9/5c9563de9e1b2.jpg 2019-03-23T00:53:03+02:00 США Во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, не выдвинул новых обвинений перед завершением работы. Об этом сообщает Bloomberg.

Такую информацию агентство получило от высокопоставленного сотрудника Минюста США. Ранее во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа, но ни одно из этих обвинений не было связано с темой расследования.

Основной задачей Роберта Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Пока что данных о том, к каким выводам пришел Мюллер, нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения ряду соратников Трампа, однако ни одно из них не связано с темой предполагаемого сговора с РФ. Следователи почти не общались со СМИ и редко делали заявления о ходе работы.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что так называемые российские интернет-тролли, якобы связанные с "Агентством интернет-исследований", распространяли в американских социальных сетях дезинформацию с целью дискредитировать спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследование относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое он ведет. Такие утверждения содержатся в подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США докладе экспертов американской компании New Knowledge, занимающейся отслеживанием распространения в интернете дезинформации.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

В ноябре прошлого года президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

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