После провала импичмента Трампа в США снизился уровень поддержки Байдена

Джо Байден. Фото: REUTERS/Rick Wilking

Уровень поддержки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, снизился до 17% по всей стране после неудачных для него собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно данным опроса, проведенного 6–10 февраля, Байден потерял 5 процентных пунктов по сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования. Бывший вице-президент оказался на втором месте, уступив в борьбе сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, поддержку которому высказали 20% респондентов. Третьим в опросе оказался экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого поддержали 15% опрошенных. 11% респондентов поддержали сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, 8% — экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове 3 февраля. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия. Окончательные данные о распределении голосов делегатов поступили спустя почти неделю.

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Согласно информации со всех участков, Буттеджадж получил 14 голосов делегатов, Сандерс — 12. На третьем месте оказалась Уоррен (8 делегатов), на четвертом — Байден (6 делегатов), на пятом — сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (1 делегат). Руководство Демократической партии США ранее уже призвало перепроверить результаты кокусов в Айове из-за большой задержки с публикацией данных. Перепроверка была проведена и затронула данные, поступившие с 55 участков. Обновленные результаты вызвали недовольство штаба Сандерса.

Напомним, что ранееСенат США оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

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