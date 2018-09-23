Постпред США при ООН: никто в администрации не обсуждает идею отстранения Трампа

Сегодня, 20:26

Ранее стало известно об обсуждении досрочного прекращения полномочий главы Штатов

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не считает возможным, чтобы кто-либо в администрации пытался добиться отстранения американского президента Дональда Трампа от власти из-за профессиональной непригодности. Соответствующее заявление Хейли сделала в воскресенье в эфире телеканала АВС.

Как сообщалось, первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США. Кроме того, Розенстайн обсуждал введение в действие 25-й поправки к Конституции США для досрочного прекращения полномочий Трампа.

Сам Розенстайн отрицает эти заявления. По его словам, статья NYT "неточна и фактически неправильна".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что чиновники, которые не поддерживают политику главы Белого дома Дональда Трампа, должны найти себе работу в другой сфере.

Напомним, в минувшем году пятеро сенаторов призвали президента США Дональда Трампа уйти в отставку на фоне скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Трамп, отстранение, Хейли
Источник:

ТАСС

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