Постпреда США в ЕС подозревают в чрезмерных тратах на ремонт своей резиденции

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Ремонт расположенной на окраине Брюсселя резиденции постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, который оказался одной из ключевых фигур в проводимом Палатой представителей расследовании в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обошелся американским налогоплательщикам почти в 1 млн долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, только на реновацию кухни ушло более 400 тыс. долларов, еще 33 тыс. долларов было потрачено на итальянскую мебель ручной работы. Как отмечает со ссылкой на источники издание, ремонтные работы были обусловлены, вероятнее всего, не насущными потребностями, а "расточительным вкусом" дипломата. Несколько коллег Сондланда заявили, что по прибытии в Брюссель он был разочарован своим новым жилищем и даже пытался убедить Вашингтон в необходимости его переезда в новую резиденцию, однако эти старания не увенчались успехом.

"Он часто пытался использовать на ремонт собственные средства, но это не было разрешено", — заявил изданию один из бывших американских чиновников.

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При этом в Госдепе заявили, что средства были потрачены в рамках очередной, проводимой раз в 17 лет "проверки и обновления мебели и внутреннего убранства представительских резиденций". Однако, как отмечает газета , архивные записи о госзакупках свидетельствуют, что до прибытия в Брюссель Сондланда наибольшие расходы были связаны с содержанием находящегося на территории резиденции бассейна и не превышали 20 тыс. долларов в год, а также с покупкой холодильного оборудования в 2015 году, которое обошлось в 122 тыс. долларов.

Как рассказали изданию источники, бывавшие в резиденции американского постпреда, она "не является верхом роскоши по брюссельским стандартам", однако соответствует своей основной задаче, которая заключается в размещении посла, проведении рабочих встреч и других мероприятий. Мнения о состоянии резиденции при этом разошлись, один из источников заявил издания, что она была "почти непригодна для представительских целей", другие же с ним не согласились, сказав, что "дом был в превосходном состоянии".

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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