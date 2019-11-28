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Постпреда США в ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

28 ноября, 05:42

Женщины заявили, что после того, как они отказали Сондланду, то он отомстил им профессионально

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Три женщины публично обвинили постпреда США при Европейском Союзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщают американские СМИ.

Обвинения Николь Фогель, Яны Солис и Натали Септ в адрес Сондланда были опубликованы в журнале Portland Monthly. Все случаи, описанные ими, произошли еще до его назначения постпредом США при ЕС.

Женщины сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс.

Все трое заявили, что после того, как они отказали Сондланду, то он отомстил им профессионально.

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Сам постпред при ЕС отверг все обвинения.

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах моё поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю скоординированы в политических целях", – цитируют американские СМИ заявление Сондланда.

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В свою очередь, его адвокат Джим Макдермотт обвинил женщин в попытке подорвать доверие к показаниям Сондланда в ходе расследования в рамках процесса импичмента.

"Учитывая сроки вашей предполагаемой истории, следует разумный вывод, что вы пытаетесь повлиять на авторитет постпреда Сондланда как свидетеля в предстоящем расследовании импичмента", – заявил он СМИ.

Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США обвинения импичмент секс-скандал домогательства

Источник: ТАСС

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