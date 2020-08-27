Українська
$ 27,39
32,28
  1. Мировые новости
  2. США

Потенциально катастрофический ущерб: на США надвигается мощный ураган

27 августа, 03:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Метеорологи предупредили о потенциально катастрофическом ущербе от урагана

К побережью США приближается ураган "Лаура". Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, – пишет ТАСС.

Реклама

Скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с. Через несколько часов он обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас.

Метеорологи предупредили о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Штормовое предупреждение объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".

В тренде
"Отдай мой флаг!": в Минске бабушка "атаковала" ОМОН за национальное знамя

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Ранее миллионы людей оказались без света из-за урагана "Исайя" в США.

Видео: Reuters
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США ураган луизиана

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото
Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фотоFun
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
Трамп думал, что Украина — это часть России – Болтон
Трамп думал, что Украина — это часть России – БолтонПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять