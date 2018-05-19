США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле

Сегодня, 04:07

Вашингтон впервые публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками

фото AFP
фото AFP

Официальный Вашингтон обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ранее решил идти на второй срок с благословения шамана, а также второго человека в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США, сообщил "Голос Америки".

"Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", – подчеркивается в документе.

Вашингтон впервые публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками. Министерство финансов США также указало, что Кабелло конфисковывал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

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Полученные от наркоторговли деньги отмывались в Коста-Рике и России.

В связи с этим, американский Минфин ввел санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете, говорится в сообщении Министерства финансов США.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
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