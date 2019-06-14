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Пресс-секретарь Трампа покинет Белый дом

14 июня, 01:27

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года.

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост. Об этом глава Америки написал на своей странице в Twitter.

"После трех с половиной лет наша замечательная Сара Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", — сказал он. "Она особенный человек, обладающий невероятными талантами, и она проделала великолепную работу. Я надеюсь, что она решит выдвинуться на пост губернатора Арканзаса, она прекрасно справится! Сара, спасибо за прекрасно проделанную работу", — добавил президент.

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Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера.

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Отметим, что назначенная президентом на пост пресс-секретаря Юлия Мендель родом из Геническа (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Также она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер". Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

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Тег увольнение, Трамп, пресс-секретарь, Сандерс

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ТАСС

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