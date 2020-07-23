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Прогресс почти невозможный в отношениях РФ и США – Госдеп

23 июля, 06:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Недавние шаги против РФ - это просто часть противодействия

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Недавние шаги, которые мы (власти Америки – Ред.) предприняли в отношении России – это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России – Ред.), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", – сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

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Россия США отношения санкции Госдепартамент США

Источник: Интерфакс

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