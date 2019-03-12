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Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась компанией Трампа

Сегодня, 08:57

Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка

Фото: AFP
Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась компанией Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg США Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка

Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась деятельностью компании президента США Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о документах, связанных с финансированием четырех крупных проектов компании Trump Organization.

Прокуратура Нью-Йорка начала гражданское расследование на основании показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, которые он дал во время допроса в Конгрессе. При этом цель и масштабы расследования неясны.

Как сообщается, следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции, связанные с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, отелем Trump National Doral в Майами, отелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго.

Напомним, ранее стало известно, что Trump Organization отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет. 

Также, как мы уже писали, журналисты заподозрили Трампа в сомнительных схемах налогообложения в 90-х годах, благодаря чему он увеличил долю, которую он получил от империи недвижимости своего отца.

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Тег расследование, прокуратура, Трамп

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