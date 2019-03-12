Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась компанией Трампа
Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка
Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась деятельностью компании президента США Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщается, Deutsche Bank и Investors Bank получили запросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о документах, связанных с финансированием четырех крупных проектов компании Trump Organization.
Прокуратура Нью-Йорка начала гражданское расследование на основании показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, которые он дал во время допроса в Конгрессе. При этом цель и масштабы расследования неясны.
Как сообщается, следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции, связанные с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, отелем Trump National Doral в Майами, отелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго.
Напомним, ранее стало известно, что Trump Organization отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет.
Также, как мы уже писали, журналисты заподозрили Трампа в сомнительных схемах налогообложения в 90-х годах, благодаря чему он увеличил долю, которую он получил от империи недвижимости своего отца.
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