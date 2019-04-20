Прокуратура США рекомендует приговорить российскую "шпионку" Бутину к 18 месяцам заключения

Защита россиянки настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый

Фото: AFP

Органы американской прокуратуры рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом свидетельствуют документы, направленные в пятницу прокуратурой США в суд по делу Бутиной.

"Рекомендуем приговорить Бутину к 18 месяцам заключения", — говорится в документах, представленных судье Тане Чаткэн, которая председательствует на процессе над Бутиной.

Ранее в пятницу защита россиянки настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый. Вынесение приговора Бутиной, которая находится в заключении уже 9 месяцев, назначено на 26 апреля.

Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией.

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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