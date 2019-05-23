Пьяная американка угнала авто и устроила гонки на улицах Лос-Анджелеса: видео
Угонщицу и еще одну женщину, машину которой она протаранила, забрали в больницу
Американка с двумя собаками угнала машину и гоняла по улицам Лос-Анджелеса. На скорости около 100 км в час – врезалась во все, что не могла объехать – пальмы и припаркованные машины. Первой напряжения не выдержал собака, который сидел у нее на коленях, и выпрыгнул в окно. Когда полиция догнала нарушительницу, оказалось, что она – навеселе, а в салоне еще один – более стрессоустойчивый песик. Собак доставили в приют. Водителя и еще одну женщину, машину которой она протаранила, забрали в больницу.
Ранее сообщалось, что житель Львова после употребления спиртных напитков не смог найти на улице ранее оставленный автомобиль Lexus. Мужчина вызвал полицию и заявил об угоне.
Прибывший наряд правоохранителей начал поиски на улице Подвальной и вскоре обнаружил машину в полной сохранности на соседней улице.
За ложный вызов мужчине был выписан штраф. Домой он отправился на такси.
Также мы писали, что в Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге.
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