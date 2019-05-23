Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Пьяная американка угнала авто и устроила гонки на улицах Лос-Анджелеса: видео

23 мая, 10:40

Угонщицу и еще одну женщину, машину которой она протаранила, забрали в больницу


Американка с двумя собаками угнала машину и гоняла по улицам Лос-Анджелеса. На скорости около 100 км в час – врезалась во все, что не могла объехать – пальмы и припаркованные машины. Первой напряжения не выдержал собака, который сидел у нее на коленях, и выпрыгнул в окно. Когда полиция догнала нарушительницу, оказалось, что она – навеселе, а в салоне еще один – более стрессоустойчивый песик. Собак доставили в приют. Водителя и еще одну женщину, машину которой она протаранила, забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Львова после употребления спиртных напитков не смог найти на улице ранее оставленный автомобиль Lexus. Мужчина вызвал полицию и заявил об угоне.

Прибывший наряд правоохранителей начал поиски на улице Подвальной и вскоре обнаружил машину в полной сохранности на соседней улице.

За ложный вызов мужчине был выписан штраф. Домой он отправился на такси.

Также мы писали, что в Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, США, угон

Вы сейчас просматриваете новость " Пьяная американка угнала авто и устроила гонки на улицах Лос-Анджелеса: видео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кривом Роге мошенник продавал краденые автомобили через интернет

Вчера, 16:18

Путем обмана мужчина завладел денежными средствами покупателей на сумму более 1,1 млн грн

Под Киевом мужчина угнал грузовик из-за невыплаченной зарплаты

Вчера, 11:54

Угонщиком оказался 46-летний житель одного из сел Киевской области

Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя

21 мая, 16:01

На владельца автомобиля составили пять админматериалов

Мужчина во время тест-драйва угнал Ferrari за два миллиона евро

16 мая, 15:38

Редкий автомобиль с пробегом 43 тысячи километров вскоре нашли

Тарифы на газ: Что сказал представитель Зеленского в Кабмине

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Лишняя вода: 9 продуктов, которые снимают отеки

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Уловка, которой умная женщина привязывает к себе мужчину

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь