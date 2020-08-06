Разминулись: мимо Земли пролетел огромный астероид

Астероид был открыт в 2009 году

Астероид 2009 PQ1 пролетел в 4,1 млн км от Земли.

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Об этом информирует NASA, – пишет "Интерфакс".

По информации американского космического агентства, диаметр астероида составлял от 84 до 190 метров. Например, средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Астероид пронесся вблизи Земли в районе 19:35 по Киеву на расстоянии, примерно в семь раз превышающем дистанцию до Луны. Очередной пролет этого астероида вблизи Земли ожидается в 2137 году.

Ранее американские ученые уже отмечали, что этот астероид, который был открыт 14 августа 2009 года, на данный момент не угрожает Земле.

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Астероид 2009 PQ1 относится к так называемой группе Аполлонов – астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

Ранее сообщалось, что потенциально опасный для Земли астероид осветил ночное небо. Астрономы полагают, что это был астероид 2002 NN4 размером в шесть футбольных полей и диаметром до 570 метров. Несмотря на то, что объект был хорошо виден, он находился примерно в 5,2 миллиона километров от нашей планеты. Это в 13 раз дальше, чем Луна, поэтому риска столкновения не было.

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