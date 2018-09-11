Разрушительный ураган "Флоренс" надвигается на США

На юго-восточные штаты США надвигается ураган Флоренс, который образовался над Атлантическим океаном. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 10 сентября.

Отмечается, что Флоренс стремительно набирает силу и в ближайшие несколько суток может достичь четвертой категории.

Эксперты пока не могут с уверенностью утверждать, в каком именно направлении ураган продолжит движение, но под угрозой территория Южной и Северной Каролины, а также Вирджинии.

Власти уже призвали местных жителей подготовиться к урагану. Даже если Флоренс не нанесет прямой удар по побережью США, то все равно в указанных штатах ожидается штормовая погода и ливневые дожди.

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Власти американского штата Мэриленд ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана "Флоренс", бушующего в Атлантическом океане. Об этом заявил в понедельник губернатор штата Ларри Хоган.

"Хотя мы и надеемся на лучшее, готовимся к худшему", – приводит телеканал "Фокс 5" слова Хогана. Введение режима ЧС позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий бедствия. Ранее на аналогичный шаг пошли власти Вирджинии, Северной Каролины и Южной Каролины, в сторону которых движется "Флоренс".

Ураган "Флоренс" достиг в понедельник четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира – Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 54,2 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с. Ожидается, что "Флоренс" достигнет побережья США к четвергу.

Ранее ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.

Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами.