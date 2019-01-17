Реальные детали пяти личных встреч Путина и Трампа остаются тайной

Американская пресса в недоумении и требует раскрыть перед мировым сообществом все подробности личных переговоров лидеров США и РФ

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Реальные детали пяти личных встреч Путина и Трампа остаются тайной https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f79/cd2/5c3f79cd2bdca.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f79/cd2/5c3f79cd2bdca.jpg 2019-01-17T01:41:00+02:00 США Американская пресса в недоумении и требует раскрыть перед мировым сообществом все подробности личных переговоров лидеров США и РФ

В первый раз Трамп и Путин встретились в Германии, после чего президент США забрал записи своего переводчика и велел ему не рассказывать никому то, что он слышал. Позднее тем же вечером, на ужине, Трамп сел поближе к президенту Владимиру Путину, чтобы поговорить без американских свидетелей. Их третья встреча произошла во Вьетнаме, когда Трамп, как казалось, поверил Путину на слово, что тот не вмешивался в американские выборы. Затем последовал формальный саммит в Хельсинки в Финляндии, когда два лидера выставили всех, кроме переводчиков. И затем они беседовали в Буэнос-Айресе после того, как Трамп сказал, что они не встретятся из-за российской агрессии. Но о чем конкретно говорили президенты – до сих пор не известно. Об этом пишет The New York Times.

Трамп категорически настаивает на том, что во время его избирательной кампании 2016 года с Россией "не было сговора". Однако каждый из тех пяти раз, что он встречался с Путиным с момента своего прихода к власти, разжигал подозрения об их отношениях. То, с какой необычной секретностью он относился к этим встречам, заставило многих представителей его администрации гадать о том, что там происходило, и вызвало интерес следователей, говорится в статье.

"Что приводит в замешательство – так это желание скрыть информацию от собственной команды, – отмечает Эндрю Уейсс, который был советником президента Билла Клинтона по вопросам России. – Тот факт, что Трамп не хочет, чтобы Госдепартамент или члены команды Белого дома знали, о чем он говорил с Путиным, заставляет предположить, что дело не в содействии национальным интересам нашей страны, а в чем-то более проблематичном".

По словам издания, ветераны предыдущих администраций не могут припомнить ни одного прецедента, чтобы президент встречался с оппонентом один на один и не допускал информирования столь многих собственных советников о том, что было сказано. Составлялись так называемые меморандумы переговоров, и деталями делились с чиновниками, у которых есть причины знать, что обсуждалось.

"Конечно, события в Хельсинки меня расстроили, но я не просто смотрю, что президент проводит отдельные встречи с Путиным, – говорит Люк Коффи, специалист по внешней политике в организации Heritage Foundation. – Вместо этого более всего меня интересует, какой фактический политический курс будет проводить администрация".

Трамп якобы указал на дополнительные санкции, вооружения, отправленные на Украину, повышение расходов Пентагона, предназначенных для противодействия российской агрессии, и на возражения против нового российского трубопровода в Европу. Все это, по его словам, "доказывает, что это – одна из самых жестких администраций в отношении России со времен Рейгана".

"Я никогда не слышал, чтобы какой-либо президент проводил встречи тет-а-тет со своим российским коллегой, без стенографистов и без того, чтобы после предоставить отчет своим главным помощникам, – говорит Дэвид Креймер, бывший помощник госсекретаря при президенте Буше. – Путин посвящен в то, что обсуждалось – так почему нельзя также доверять и вовлечь высокопоставленных представителей администрации?"

Сам же президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно результатов его встреч с главой российского государства Владимиром Путиным.

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