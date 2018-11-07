Результаты выборов в США принесли России новые проблемы – NYT

Демократы будут использовать свое новое большинство в Палате представителей Конгресса США, чтобы влиять на подход республиканцев к внешней политике американского президента Дональда Трампа, и настаивать на более жестких отношениях с Россией, Саудовской Аравией и Северной Кореей. Об этом пишет The New York Times.

Представитель демократов Элиот Энгель, как ожидается, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что они могут также добиваться разрешения Конгресса на использование военной силы в таких местах, как Ирак и Сирия.

Демократы также попытаются надавить на Трампа для введения в действие всех санкций из широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года.

Также демократы могут использовать свое право на организацию допроса в Конгрессе, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.

"Белый дом почти не рассказал деталей встречи", - говорится в статье.

Палата представителей во главе с демократами также хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы и агрессию против Украины, а также вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Отметим, Трамп уже поздравил демократов с победой на выборах в Палату представителей Конгресса США.

Как известно, согласно предварительным итогам выборов, республиканцы сохранили большинство в Сенате.