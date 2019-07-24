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Россия опасней чем Китай: кандидат на пост замглавы Пентагона объяснил почему

24 июля, 20:07

Российская экономика испытывает трудности, поэтому, скорее, они будут вести себя агрессивно

Фото: Pixabay

Россия, а не Китай представляет для США угрозу в более краткосрочной перспективе. С таким утверждением выступил в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил кандидат на пост первого заместителя министра обороны Дэвид Норквист.

"Если посмотреть на Россию и Китай в краткосрочной и долгосрочной перспективах, вы увидите две страны, которые движутся в абсолютно разных направлениях. И поэтому у них абсолютно разные подходы. Российская экономика испытывает трудности, поэтому, скорее, они будут вести себя агрессивно и вызывающе в краткосрочной перспективе", - считает Норквист, занимающий на данный момент пост заместителя министра обороны (контролера – главного финансового инспектора).

"Китайцы занимают абсолютно другую позицию. У китайцев в целом более оптимистичный подход относительно того, к чему они стремятся, их экономика близка по размеру к нашей, по крайней мере она движется в этом направлении. Они могут позволить себе быть более терпеливыми, но это также означает, что им необходимо инвестировать прямо сейчас", – подчеркнул Норквист.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что главный вызов контрразведке США представляют в настоящее время действия спецслужб Китая. 

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.

Напомним, американский президент Дональд Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.

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Тег Россия, Пентагон, угроза

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Источник:

ТАСС

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