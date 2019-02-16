Россия слабеет, но становится агрессивней – Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что влияние Китая растет
Бывший вице-президент США Джо Байден назвал Россию и Китай серьезными вызовами для Вашингтона на мировой арене, однако отметил при этом, что первая из этих стран ослабевает, а вторая, напротив, усиливается.
"Мы имеем дело с усиливающимся Китаем и со слабеющей, но все более агрессивной Россией", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Байден призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не надо забывать, что "речь едет еще и о соревновании между разными системами".
Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что Китай в долгосрочной перспективе представляет наиболее серьезную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия слабеет, но становится агрессивней – Байден". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США стартовали выборы президента: кто против Трампа
Об ожиданиях и возможных сюрпризах выборов в США
"Почтовый террорист" отправил две бомбы Джо Байдену
Представители Джо Байдена обратились к ФБР с требованием расследовать дело