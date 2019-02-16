Россия слабеет, но становится агрессивней – Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что влияние Китая растет

Фото: AFP

Россия слабеет, но становится агрессивней – Байден //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg 2019-02-16T17:43:00+02:00 США Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что влияние Китая растет

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал Россию и Китай серьезными вызовами для Вашингтона на мировой арене, однако отметил при этом, что первая из этих стран ослабевает, а вторая, напротив, усиливается.

"Мы имеем дело с усиливающимся Китаем и со слабеющей, но все более агрессивной Россией", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не надо забывать, что "речь едет еще и о соревновании между разными системами".

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что Китай в долгосрочной перспективе представляет наиболее серьезную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.

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