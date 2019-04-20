Российская "шпионка" Бутина просит приговорить ее к сроку, равному ранее отбытому

Вынесение приговора Бутиной состоится 26 апреля

Фото: REUTERS.

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в заговоре, просит суд приговорить ее к сроку, равному ранее отбытому. "Мы призываем приговорить Марию Бутину к сроку, равному ранее отбытому, и отправить ее домой к семье", — заявила защита Бутиной. "Мария была справедливо наказана. Она провела девять месяцев в трех различных местах заключения, в том числе содержалась в изоляторе. Мария почувствовала раскаяние за свои действия, она сделала все возможное, чтобы искупить свои ошибки через сотрудничество со следствием", — приводятся в документе слова адвокатов.

Вынесение приговора Бутиной состоится 26 апреля. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией.

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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