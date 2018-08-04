Российская шпионка Бутина прямо контактировала с чиновниками Трампа – разведка США

Россиянка была более приближена к окружению Трампа, чем считалось ранее

Уличенная в шпионаже россиянка Мария Бутина напрямую контактировала с высокопоставленными представителями президенского штаба Дональда Трампа. Об этом сказано в отчете, который передали профильному комитету Сената США по разведке, пишет The Washington Post.

В документе отмечается, что Бутина "находилась в контакте с бывшим помощником кампании Трампа". Таким образом, россиянка была более приближена к окружению Трампа, чем считалось ранее.

В частности, уточняется, что Бутина в течение 6 месяцев контактировала с Джорджем Гордоном, занимавшим пост директора национальной безопасности кампании Трампа. Осенью 2016 года Бутина и Гордон обменялись несколькими письмами. После этого Гордона пригласили посетить концерт рок-группы Styx в Вашингтоне, а Бутину пригласили на вечеринку в честь дня рождения Гордона.

Напомним, Бутина является российской активисткой в сфере прав на владение оружием. Месяц назад ее обвинили в шпионаже в качестве незарегистрированных агентов Кремля: во время своих визитов в 2015 году Бутина контактировала с высокопоставленными чиновниками из Министерства финансов США и Федеральной резервной системы.



Позже появилась информация, что Марию Бутину финансировал российский миллиардер Константин Николаев.