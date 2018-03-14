Российский фейк о "распятом мальчике" из Донбасса попал в американский сериал

Герои сериала обсуждают сообщения кремлевских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными в Славянске

В американском сериале "Родина" появилось упоминание о "распятом мальчике" из Славянска. Отрывок из телешоу опубликован в Twitter.

Герои сериала обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными на площади в Славянске Донецкой области. Эпизод вошел в пятую серию седьмого сезона, которая вышла на экраны 12 марта.

Бывший глава ЦРУ Сол Беренсон разговаривает с русским агентом Иваном Крупиным, который утверждает, эта новость — фейк, и ничего подобного на самом деле не происходило, а сюжет был придуман "Шестым управлением".

Речь, скорее всего, идет про Шестое управление ГРУ, более известное как ОСНАЗ — войска особого назначения, занимающиеся радиоэлектронной разведкой.

Напомним, телесюжет о "распятом мальчике" получил широкую огласку в российских СМИ в июле 2014 года. Позже ряд изданий, в том числе "Русская служба Би-би-си", обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.

Американский сериал "Родина" основан на оригинальном израильском телесериале "Военнопленные". Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.

Ранее сообщалось, что российское видео "уничтожения наемников Вагнера" оказалось фейком.

Также напомним, что российские боевики на Донбассе снимали фейковые видео нарушения военными ВСУ Минских договоренностей.