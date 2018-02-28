С помощника Манафорта Гейтса намерены снять обвинения в мошенничестве

Специальный прокурор США Роберт Мюллер намерен снять с бывшего советника избирательного штаба президента США Дональда Трампа и делового партнера Пола Манафорта Рика Гейтса обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Как передает Fox News, команда Мюллера подала ходатайство о снятии обвинений по 22 статьям. Решение спецпрокурора последовало после того, как Гейтс пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

Снятие обвинений с давнего партнера Манафорта указывает на то, что сотрудничество Гейтса со следствием вскоре принесет первые плоды в расследовании дела против бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

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В частности, Гейтс хорошо осведомлен о многолетнем политическом сотрудничестве Манафорта с властями Украины, а также о других делах, интересующих федеральных следователей.

Отметим, что за отмывание денег и банковское мошенничество Гейтсу грозит заключение на десятилетия.

Ранее бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. Манафорт сказал, что он невиновен.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В октябре Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест. Их освободили из-под него в январе этого года.