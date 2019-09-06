Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной: подробности

Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал"

Thunderbolt II / Фото: Wikipedia

В США, где ранее разбился сверхзвуковой самолет, произошел новый инцидент. Экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США в ходе учебного полета случайно выпустил ракету, упавшую в пустыне примерно в 100 км от города Тусон (штат Аризона). Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию базы ВВС США Дэвис-Монтан.

По ее данным, инцидент произошел в четверг.

Реклама

"A-10 Thunderbolt II, приписанный к 354-й эскадрилье, неумышленно выпустил одну ракету М-156 сегодня около 10:40 (20:40 мск). Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал", расположенной приблизительно в 96,6 км северо-восточнее Тусона. Этот полигон не предназначен для сброса боеприпасов", - уточняется в сообщении базы ВВС США.

"На момент инцидента не поступало сообщений о ранениях, причиненном ущербе или возникновении пожаров. Проводится расследование произошедшего", – добавило командование военного объекта. Оно не пояснило, взорвалась ли М-156.

В тренде Украина освободила еще одного свидетеля по делу о сбитом на Донбассе Boeing

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска затопило военную базу Оффатт, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

На авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны. Кроме этого, на этой базе находится подземный бункер, из которого можно управлять американским ядерным оружием.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама