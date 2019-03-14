Сбой в Instagram: работу сервиса восстановили

Сбой в работе соцсети произошел в ряде стран мира

Фото: Pixabay

Сбой в Instagram: работу сервиса восстановили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg 2019-03-14T08:42:00+02:00 США Сбой в работе соцсети произошел в ряде стран мира

Instagram восстановил работу сервиса после масштабного сбоя, который произошел в ряде стран мира. Об этом представители ресурса сообщили на своей официальной странице в Twitter.

"Мы вернулись", — говорится в сообщении.

Примечательно, что из-за масштабного сбоя проблемы с Instagram больше всего испытывали жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

Напомним, вчера, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.