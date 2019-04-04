Семья 18-летнего американца, который погиб в крушении MH17 на Донбасс, подала в суд на банки РФ
Американцы обвиняют банки в оказании услуг боевикам т.н. "ДНР", виновной в сбивании рейса MH17
Семья американца, погибшего в авиакатастрофе рейса MH17, сбитого над Украиной в 2014 году, подала в суд против российских банков и компаний по переводу средств. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что среди погибших на борту сбитого самолета Malaysian Airlines был 18-летний американец Лукас Шансман, который возвращался к родителям.
"Мы понимаем, что никогда не вернем нашего сына. Но мы стремимся привлечь к ответственности всех, кто виновен в его убийстве", – заявил его отец Томас Шансман.
Отмечается, что семья американца подала в суд против двух российских банков и компаний по переводу денег, расположенных в Америке, которых они обвиняют в оказании услуг группе, виновной в сбивании рейса MH17 – Сбербанка России и ВТБ Банка, а также Western Union Co и Western Union Financial Services, MoneyGram International Inc и MoneyGram Payment Systems Inc за предоставление услуг на территории так называемой "ДНР".
Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Ранее следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.
Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.
Правительства Австралии и Голландии по результатам расследования возложили ответственность за сбивание самолета на Россию и призвали ее сотрудничать с ними в процессе привлечения виновных к ответственности и установления справедливости в отношении жертв и их близких.
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