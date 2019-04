Семья 18-летнего американца, который погиб в крушении MH17 на Донбасс, подала в суд на банки РФ

Американцы обвиняют банки в оказании услуг боевикам т.н. "ДНР", виновной в сбивании рейса MH17

Фото: AFP

Семья 18-летнего американца, который погиб в крушении MH17 на Донбасс, подала в суд на банки РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3d/631/5c9b3d6315606.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3d/631/5c9b3d6315606.jpg 2019-04-04T21:49:24+03:00 США Американцы обвиняют банки в оказании услуг боевикам т.н. "ДНР", виновной в сбивании рейса MH17

Семья американца, погибшего в авиакатастрофе рейса MH17, сбитого над Украиной в 2014 году, подала в суд против российских банков и компаний по переводу средств. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что среди погибших на борту сбитого самолета Malaysian Airlines был 18-летний американец Лукас Шансман, который возвращался к родителям.

"Мы понимаем, что никогда не вернем нашего сына. Но мы стремимся привлечь к ответственности всех, кто виновен в его убийстве", – заявил его отец Томас Шансман.

Отмечается, что семья американца подала в суд против двух российских банков и компаний по переводу денег, расположенных в Америке, которых они обвиняют в оказании услуг группе, виновной в сбивании рейса MH17 – Сбербанка России и ВТБ Банка, а также Western Union Co и Western Union Financial Services, MoneyGram International Inc и MoneyGram Payment Systems Inc за предоставление услуг на территории так называемой "ДНР".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Правительства Австралии и Голландии по результатам расследования возложили ответственность за сбивание самолета на Россию и призвали ее сотрудничать с ними в процессе привлечения виновных к ответственности и установления справедливости в отношении жертв и их близких.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Семья 18-летнего американца, который погиб в крушении MH17 на Донбасс, подала в суд на банки РФ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.