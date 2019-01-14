Сенат США может запретить снятие санкций против компаний Дерипаски

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер инициирует голосование о запрете для администрации Трампа выводить из-под американских санкций компании "Русал", EN + и "ЕвроСибЭнерго", о чем ранее заявил Минфин США.

Соответствующее заявление законодатель распространил в воскресенье, сообщает Укринформ.

"После консультаций со старшими членами соответствующих комитетов и моими коллегами я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является несовершенным и не в состоянии достаточно ограничить контроль и влияние на эти компании со стороны Олега Дерипаски. Сенат должен прибегнуть к блокированию этого недейственного шага администрации Трампа и оставить санкции действующими ", – подчеркнул сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минфин США намерен снять санкции с бывших компаний путинского олигарха

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.