Сенат США может запретить снятие санкций против компаний Дерипаски

Сегодня, 01:02

Американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

Олег Дерипаска. Фото: AFP
Олег Дерипаска. Фото: AFP

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер инициирует голосование о запрете для администрации Трампа выводить из-под американских санкций компании "Русал", EN + и "ЕвроСибЭнерго", о чем ранее заявил Минфин США.

Соответствующее заявление законодатель распространил в воскресенье, сообщает Укринформ.

"После консультаций со старшими членами соответствующих комитетов и моими коллегами я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является несовершенным и не в состоянии достаточно ограничить контроль и влияние на эти компании со стороны Олега Дерипаски. Сенат должен прибегнуть к блокированию этого недейственного шага администрации Трампа и оставить санкции действующими ", – подчеркнул сенатор.

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Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.
Минфин, санкции, Сенат США, Дерипаска, шумер, РусАл

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