Сенат США проголосовал за резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене
Резолюцию поддержали более половины сенаторов
Сенат Конгресса США принял резолюцию, согласно которой Америка должна прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного формирования "Ансар Аллах". Резолюцию поддержали более половины сенаторов.
Дальше резолюция должна пройти голосование в Палате представителей США.
Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.
"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.
Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.
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