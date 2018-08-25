В результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин

Это второй раз за две недели, когда воздушная атака коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, привела к десяткам жертв среди гражданского населения

В Йемене в результате масштабных авиаударов со стороны коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией погибли по меньшей мере 26 детей и четверо женщин. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Локок, передает 112.ua со ссылкой на AFP.

В результате атаки 23 августа в районе Аль-Дурайхими, на юг от повстанческого города Ходейда, погибли по меньшей мере 22 ребенка и четверо женщин. Второй воздушный удар в тот же день унес жизни еще четырех детей.

"Второй раз за две недели, когда воздушная атака коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, привела к десяткам жертв среди гражданского населения", – говорится в заявлении Локока.

В ООН призвали провести независимое расследование атак против гражданского населения.

Ранее в результате авиаудара по школьному автобусу в северном Йемене погибли по меньшей мере 29 детей младше 15 лет, еще столько же были ранены.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную из Йемена.