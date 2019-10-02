Сенаторы США хотят ввести новые санкции против российских чиновников

Помпео и Мнучина просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

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К госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении российских чиновников, несущих ответственность за преследование оппозиции в России, обратились сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. Об этом говорится в совместном письме Рубио и Кардина, под которым подписались еще девять американских законодателей.

"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан. Призываем задействовать акт „О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и „Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

В частности, санкции хотят ввести против генерального прокурора Юрия Чайку и министра юстиции Александра Коновалова.

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Напомним, не так давно Минфин США внес на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Кроме того, месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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