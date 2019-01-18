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Шатдаун в США: Белый дом ввел новые ограничения

Сегодня, 19:42

Во время приостановки работы правительства ни при каких условиях не может быть использована авиация, принадлежащая или арендованная правительством

Фото: AFP
Шатдаун в США: Белый дом ввел новые ограничения //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/12d/2bb/5c412d2bbf1ca.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/12d/2bb/5c412d2bbf1ca.jpg США Во время приостановки работы правительства ни при каких условиях не может быть использована авиация, принадлежащая или арендованная правительством

Белый дом запретил членам обеих палат Конгресса США использовать правительственную авиацию для осуществления зарубежных рабочих поездок и тратить бюджетные средства для покрытия расходов на такие путешествия. Соответствующий документ Административно-бюджетного управления Белого дома был разослан в пятницу руководителям всех американских ведомств.

"Во время приостановки работы правительства ни при каких условиях не может быть использована авиация, принадлежащая или арендованная правительством, для поддержки (поездок) делегаций законодателей без соответствующего разрешения руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Кроме того, никакие бюджетные средства, выделенные на работу исполнительной ветви власти США, не могут быть использованы для покрытия расходов на поездки делегаций законодателей", – говорится в документе, который приводит телекомпания Эй-би-си.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором проинформировал об отсрочке ее семидневного турне в Брюссель, Египет и Афганистан из-за приостановки работы федерального правительства. Это распространенное в четверг послание Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала американского лидера перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с бюджетным кризисом.

В США продолжается "шатдаун" – временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это не первая ситуация, и не последняя: правительство прекращает работу из-за того, что не удается согласовать бюджет на следующий год. 

Напомним, что из-за шатдауна 420 тысяч госслужащих США будут вынуждены работать без оплаты труда, а еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.

Мексика, США, Трамп

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