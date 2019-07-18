Шторм "Барри" вызвал наводнение в США

Сейчас Барри уже достиг штата Иллинойс

Фото: AFP

Шторм Барри вызвал наводнение в американском штате Арканзас, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Потеряв силу, шторм продолжает движение вглубь США. Сейчас Барри уже достиг штата Иллинойс. Скорость ветра оценивается в 30 км/ч,

От наводнений пострадала юго-западная часть Арканзаса. В некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. Властям пришлось закрыть движение на нескольких участках автотрасс.

Ранее ураган "Барри", который надвигался на южное побережье США из Мексиканского залива, достиг континентальной части Соединенных Штатов и ослабел до уровня тропического шторма.

Как сообщалось, тропический шторм "Барри" сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.

Ранее на территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

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