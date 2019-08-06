Ситуация в Венесуэле: у Трампа сделали заявление

Соединенные Штаты рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
"Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро (власти) в Венесуэле, поддерживать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход в Венесуэле", – утверждается в документе.
"Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро", – говорится в письме президента, направленному руководству Конгресса США.
Под блокировку попадают, в частности, центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA. Указ вступил в силу 5 августа.
Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.
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