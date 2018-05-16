Следствие установило, кто "слил" один из крупнейших секретных архивов ЦРУ сайту WikiLeaks
Подозреваемый должен был следить за иностранными шпионами, а вместо этого передавал данные
В Соединенных Штатах специалистами установлена личность злоумышленника, которого небезосновательно подозревают в утечке одного из наибольших массивов секретных данных, который находился в Центре киберразведки ЦРУ. Эти данные в 2017 году были переданы сайту WikiLeaks, пишет The Washington Post.
Подозреваемым является Джошуа Адам Шульт, который работал в группе ЦРУ, разрабатывающей компьютерный код для слежения за иностранными противниками.
Отмечается, что несмотря на долгие месяцы расследования, прокуроры пока не смогли предъявить обвинение подозреваемому. На данный момент он находится в тюрьме Манхэттена по делам, не связанным с похищением информации.
По мнению нынешних и бывших разведчиков, эта утечка была одной из самых крупных в истории ЦРУ, и тайные шпионские методы теперь могут быть использованы против Соединенных Штатов.
Как известно, сайт WikiLeaks 7 марта 2017 года опубликовал более 8700 документов и файлов, открывающих подробности инструментария американского кибершпионажа.
По информации WikiLeaks, материалы были изъяты из "изолированной сети, имеющей высокий уровень безопасности и расположенной внутри центра ЦРУ по киберразведке в Лэнгли, штат Вирджиния".
В документах охвачены множество технических вопросов, в том числе, речь идет о дискуссии о том, как "умные" телевизоры превратить в импровизированные приборы для наблюдения.
А уже в декабре 2017 года 25 миллионов долларов в биткойнах, которые пожертвовали на WikiLeaks, исчезли со счетов организации.