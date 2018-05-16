Следствие установило, кто "слил" один из крупнейших секретных архивов ЦРУ сайту WikiLeaks

Сегодня, 08:56

Подозреваемый должен был следить за иностранными шпионами, а вместо этого передавал данные

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Соединенных Штатах специалистами установлена личность злоумышленника, которого небезосновательно подозревают в утечке одного из наибольших массивов секретных данных, который находился в Центре киберразведки ЦРУ. Эти данные в 2017 году были переданы сайту WikiLeaks, пишет The Washington Post.

Подозреваемым является Джошуа Адам Шульт, который работал в группе ЦРУ, разрабатывающей компьютерный код для слежения за иностранными противниками.

Отмечается, что несмотря на долгие месяцы расследования, прокуроры пока не смогли предъявить обвинение подозреваемому. На данный момент он находится в тюрьме Манхэттена по делам, не связанным с похищением информации.

По мнению нынешних и бывших разведчиков, эта утечка была одной из самых крупных в истории ЦРУ, и тайные шпионские методы теперь могут быть использованы против Соединенных Штатов.

Как известно, сайт WikiLeaks 7 марта 2017 года опубликовал более 8700 документов и файлов, открывающих подробности инструментария американского кибершпионажа.

По информации WikiLeaks, материалы были изъяты из "изолированной сети, имеющей высокий уровень безопасности и расположенной внутри центра ЦРУ по киберразведке в Лэнгли, штат Вирджиния".

В документах охвачены множество технических вопросов, в том числе, речь идет о дискуссии о том, как "умные" телевизоры превратить в импровизированные приборы для наблюдения.

А уже в декабре 2017 года 25 миллионов долларов в биткойнах, которые пожертвовали на WikiLeaks, исчезли со счетов организации.
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