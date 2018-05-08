Трамп объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном – СМИ

Президент США Дональд Трамп во вторник может объявить о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Один из высокопоставленных чиновников, тесно связанный с иранской дипломатией, сообщил агентству, что официальные лица США в понедельник заявили: Трамп выйдет из соглашения. Впрочем, до конца не понятно, на каких условиях, и будут ли США повторно вводить санкции против Ирана.

Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения, заключенного в 2015 году, объясняя это тем, что оно не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет и роли Ирана в войнах в Сирии и Йемене. По мнению Трампа, соглашение также не включает постоянный запрет на разработку Тегераном ядерного оружия.

Европейские лидеры утверждают, что с помощью договора с Ираном удалось снизить ядерные амбиции Тегерана. Они также считают, что выход США из договора сведет на нет годы работы, благодаря которой ядерное оружие не попадет в руки Ирана.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения, среди которых также Франция, Великобритания и Германия.

О своем решении Трамп объявит в два часа по местному времени в Вашингтоне, то есть примерно в 21:00 по киевскому времени.

Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Так же мы сообщали, что помощники Трампа наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном.