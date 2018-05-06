Белый дом нанял израильских детективов для сбора компромата на администрацию Обамы

Помощники Трампа хотят получить дискредитирующую информацию на сотрудников администрации Обамы, причастных к подготовке и заключению ядерной сделки с Ираном

Помощники действующего президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о намерении разорвать сделку по иранскому мирному атому, наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном. Об этом пишет The Guardian.

Представители Белого дома, по информации издания, обратились к детективам в мае прошлого года для того, чтобы получить дискредитирующую информацию, в частности, на советника Обамы по нацбезопасности Бена Родса и советника вице президента Джо Байдена. Оба они сыграли ключевую роль в подготовке и заключению сделки с Ираном.

Как заявили в издании, помощников Трампа устроят любые порочащие сведения, в соответствии с чем детективы будут вникать и искать компромат как в политической карьере, так и личной жизни сотрудников администрации бывшего президента.

В марте 2018 года Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки – Американское государство прекратит сотрудничество, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения.

В свою очередь Тегеран заявил, что в случае, если США выйдут из соглашения по иранскому атому, Иран сможет быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки.

Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

На основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.