СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем
Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки
Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки.
Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Пекин, в частности, предлагает снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.
По информации издания, соглашение постепенно формируется после недавних переговоров в Вашингтоне, однако препятствия остаются. О сделке могут объявить на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предположительно состоится 27 марта.
В рамках договора Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%.
Источники уверены, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.
Напомним, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.
Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".
Как известно, пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.
А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп попросил Китай незамедлительно снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США
Президент США отметил, что не стал 1 марта повышать тарифы до 25%
США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение
Президент США надеется, что прогресс в переговорах не заставит себя долго ждать