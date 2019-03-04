СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки

Фото: EPA/UPG.

СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg 2019-03-04T03:22:00+02:00 США Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пекин, в частности, предлагает снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По информации издания, соглашение постепенно формируется после недавних переговоров в Вашингтоне, однако препятствия остаются. О сделке могут объявить на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предположительно состоится 27 марта. Читайте также Трамп попросил Китай незамедлительно снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США

В рамках договора Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%.

Пекин также собирается увеличить закупки товаров из США.

Источники уверены, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.

Напомним, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.

Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".

Как известно, пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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