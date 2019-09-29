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Соцсети США будут предоставлять информацию по запросу Великобритании

29 сентября, 03:00

Указанные требования будут касаться тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях

/ Фото: Pexels

Вашингтон и Лондон намерены в следующем месяце подписать соглашение, по условиям которого американские соцсети будут обязаны предоставлять переписку пользователей по требованию британских правоохранительных органов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, данные правила, в частности, будут распространяться на соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp. Указанные требования будут касаться тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в том числе в терроризме или сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

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Согласно условиям соглашения, американские власти не станут проводить расследования в отношении подданных Соединенного Королевства. Аналогичные обязательства в отношении граждан США возьмут на себя британские правоохранительные органы.

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Грета Тунберг. Фото: AFP

Как уточняет агентство, власти США не смогут применять информацию, полученную от британских компаний, в разбирательствах, в рамках которых то или иное лицо может быть приговорено к смертной казни.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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Великобритания США Facebook соцсети WhatsApp

Источник: ТАСС

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