Сотрудник Белого дома хочет обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности — СМИ

Я был обеспокоен последствиями для поддержки Украины со стороны правительства США, - заявил сотрудник Совета национальной безопасности

Фото: REUTERS/Leah Millis

Сотрудник Совета национальной безопасности США высокого ранга Александер Виндман, входивший в число тех, кто слушал июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, намерен обвинить американского лидера на слушаниях в Конгрессе США в подрыве национальной безопасности. Об этом сообщает газета Politico, в распоряжении которой оказались письменные показания представителя американской администрации.

Виндман, согласно этим данным, станет первым сотрудником Белого дома, который примет участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента. 8 октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу.

"Я был обеспокоен звонком. Я не думал, что было уместно требовать от иностранного правительства проводить расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен последствиями для поддержки Украины со стороны правительства США", — говорится в тексте, подготовленном Виндманом.

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По его словам, начало Киевом расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, приведет к противоречиям между двумя партиями в США по вопросу Украины. "Все это подорвало бы национальную безопасность США", — утверждает Виндман в своих показаниях.

"После завершения звонка я выразил свою обеспокоенность главному советнику СНБ", — сообщает сотрудник Белого дома.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

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