Спецслужбы США зафиксировали попытки перехвата переписки избирательных кампаний: что произошло

Спецслужбы США зафиксировали попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки и других видов связи участников нынешних американских избирательных кампаний, а также вторжения в национальную инфраструктуру, предназначенную для проведения голосований. Об этом говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, – пишет ТАСС.

Реклама

Основную обеспокоенность у американских компетентных органов вызывают в означенном плане действия России, Китая и Ирана.

"Сегодня мы видим, что наши противники стремятся взломать частные линии связи политических кампаний США, кандидатов, а также других политических целей. Наши противники также стремятся вторгнуться в нашу инфраструктуру проведения выборов. И мы продолжаем следить за злоумышленниками, действующими в киберпространстве и пытающимися получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая те, которые используются для организации выборов", — говорится в заявлении.

США обеспокоены главным образом Китаем, Россией и Ираном, хотя другие страны и негосударственные действующие лица тоже могут нанести урон американскому избирательному процессу.

Спецслужбы США ранее обвиняли Россию во вмешательстве в ход американских выборов 2016 года.

Ранее наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден в случае победы на них готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама