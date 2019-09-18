США хотели ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кибератаку, удар по иранским нефтяным объектам или по объектам Корпуса стражей исламской революции в ответ на нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссии.

В ходе встречи 16 сентября, посвященной национальной безопасности, американские военные чиновники предложили Трампу различные варианты ответных мер против Ирана. Однако, по словам источников, президент США попросил подготовить другие предложения, поскольку не хочет втягивать страну в военный конфликт с Ираном.

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Один из собеседников NBC News уточнил, что удар может нанести сама Саудовская Аравия, чьи нефтяные объекты и были атакованы, в то время как Вашингтон будет помогать своему союзнику с помощью разведки, но сам не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.

Ранее Трамп, комментируя атаку на саудовские нефтяные объекты, заявлял, что США хотели бы избежать войны с Ираном.

Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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