США и Китай близки к заключению торговой сделки, но остаются нерешенные вопросы

Стороны не могут прийти к договоренности по двум вопросам

Фото: Pixabay

США и Китай близки к заключению торговой сделки, но остаются нерешенные вопросы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/40f/d5b/5ca40fd5b4d61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/40f/d5b/5ca40fd5b4d61.jpg 2019-04-03T04:43:00+03:00 США Стороны не могут прийти к договоренности по двум вопросам

США и Китай близки к заключению торговой сделки, однако между ними остаются нерешенные вопросы, мешающие выработке общей позиции. Об этом сообщила газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на несколько источников.

"На девяносто процентов соглашение достигнуто, однако остальные 10 процентов — самая сложная часть, она самая коварная и она потребует уступок от обеих сторон", — рассказал представитель Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

По данным источников газеты, знакомых с ходом переговоров, стороны не могут прийти к договоренности по двум вопросам. Во-первых, сразу после заключения сделки Китай хочет немедленного снятия Белым домой пошлин на китайские товары на сумму в 250 млрд долларов, в то время как администрация президента США Дональда Трампа желает сохранить часть из них для оказания давления на Пекин и гарантии соблюдения условий сделки. Собеседники газеты указали, что возможным компромиссом может стать постепенное снятие американских пошлин на китайские товары.

Во-вторых, сложности в переговорах вызывает вопрос об условиях некоего механизма, введения которого требует Вашингтон для создания гарантий того, что Пекин будет соблюдать договоренности.

Газета отмечает, что если новый раунд переговоров, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, станет успешным, он может открыть возможность для саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в этом месяце, на котором и будет подписано торговое соглашение. Однако если сторонам не удастся прийти к договоренности, Китай и США могут решить продлить переговоры, в том числе вплоть до саммита Большой двадцатки в конце июня. "Файнэншл таймс" не исключает и того, что переговоры могут вообще резко закончиться, и эта ситуация приведет к новым торговым пошлинам и шокам на рынках.

Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – Ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

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