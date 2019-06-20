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США и Китай заинтересованы в успешном соглашении – амерканский торгпред

20 июня, 00:43

В начале июня правительство Китая ввело импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США

Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee.

Заключение успешного соглашения по торговле находится в интересах как Пекина, так и Вашингтона. Такое мнение, как сообщило агентство Reuters, выразил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

"Я думаю, заключение какого-то успешного соглашения отвечает интересам как Китая, так и США", — приводит агентство его слова.

По информации издания, Лайтхайзер также отметил, что вместе с министром финансов США Стивеном Мнучиным намерен в японской Осаке перед встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсудить торговые вопросы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов. На такой шаг Пекин пошел в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, война, переговоры

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Источник:

ТАСС

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