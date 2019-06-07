Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США и Мексика не достигли прогресса в урегулировании миграционного кризиса

7 июня, 02:05

Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов

Фото: AFP

Переговоры Мексики и США в Вашингтоне об урегулировании миграционного кризиса на границе пока не принесли результатов, сообщил представитель МИД латиноамериканской страны Роберто Альварес.

"Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов, которые пересекают Мексику, — написал Альварес. — США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а мы — на развитии. Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мексика, США, переговоры, мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " США и Мексика не достигли прогресса в урегулировании миграционного кризиса". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский президент считает оправданными пошлины против Мексики

Сегодня, 01:00

Пошлины — это замечательное слово, если знать, как им пользоваться

В Мексике задержали 176 нелегальных мигрантов

Сегодня, 00:02

Ожидается, что они будут выдворены из страны в ближайшее время

Пошлины США против Мексики могут продлиться недолго – СМИ

Вчера, 23:40

Представители Мексики на переговорах по пошлинам в Вашингтоне демонстрируют серьезное к ним отношение

Трамп рассказал, когда продолжатся переговоры с Мексикой

Вчера, 04:52

В мае на границе США было арестовано 133 тысяч человек

Трамп заявил, что США и Мексика достигли прогресса на переговорах

Вчера, 02:31

Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились

В Мексике задержали около 600 человек из каравана мигрантов на юге страны

Вчера, 00:45

Операция была проведена в муниципалитете Метапа

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу

Пирло назвал лучшего полузащитника мира прямо сейчас

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Кокорин хочет отбывать срок в родной Белгородской области

Ирина Безрукова: да и кто его не хочет, этого счастья

Земляне, переселившиеся на Марс претерпят эволюционные изменения

Как отремонтировать мебель, сантехнику и авто с помощью лапши

Итальянский кошмар. Так жестко Россия еще никого не громила

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь