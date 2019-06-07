США и Мексика не достигли прогресса в урегулировании миграционного кризиса

Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов

Фото: AFP

Переговоры Мексики и США в Вашингтоне об урегулировании миграционного кризиса на границе пока не принесли результатов, сообщил представитель МИД латиноамериканской страны Роберто Альварес.

"Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов, которые пересекают Мексику, — написал Альварес. — США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а мы — на развитии. Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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