США и Мексика не достигли прогресса в урегулировании миграционного кризиса
Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов
Переговоры Мексики и США в Вашингтоне об урегулировании миграционного кризиса на границе пока не принесли результатов, сообщил представитель МИД латиноамериканской страны Роберто Альварес.
"Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов, которые пересекают Мексику, — написал Альварес. — США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а мы — на развитии. Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры".
Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.
Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.
Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.
По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США и Мексика не достигли прогресса в урегулировании миграционного кризиса". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский президент считает оправданными пошлины против Мексики
Пошлины — это замечательное слово, если знать, как им пользоваться
Пошлины США против Мексики могут продлиться недолго – СМИ
Представители Мексики на переговорах по пошлинам в Вашингтоне демонстрируют серьезное к ним отношение
Трамп рассказал, когда продолжатся переговоры с Мексикой
В мае на границе США было арестовано 133 тысяч человек
Трамп заявил, что США и Мексика достигли прогресса на переговорах
Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились