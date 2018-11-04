США и Южная Корея возобновят военные учения

Сегодня, 20:33

В учениях примут участие 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев

Фото: AFP
Фото: AFP

США и Южная Корея приняли решение возобновить военные учения, которые приостановили по итогам саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

Около 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев впримут участие в учениях в районе города Похан на юге страны.

По данным Reuters, такое решение было принято через несколько дней после угроз со стороны КНДР возобновить ядерную программу в случае продолжения международного давления.

Ранее Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме предупредив, что не остановит свою ядерную программу, если Белый дом не предоставит со своей стороны гарантии безопасности.

Также 7 октября состоялись переговоры Государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит. 

В свою очередь в Южной Корее отреагировали на визит Помпео в КНДР и отметили, что ситуация на Корейском полуострове напрямую влияет на обстановку в Северо-Восточной Азии.
США, переговоры, КНДР, саммит, Южная Корея, военные учения

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Переговоры продолжаются. Фото: AFP

США, КНДР и Южная Корея могут начать диалог в трехстороннем формате

20 Сентября, 06:11

КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении

Другие страны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин . Фото: AFP

"Устанавливается новый порядок": в Южной Корее отреагировали на визит Помпео в КНДР

8 Октября, 08:30

Мун Чжэ Ин отметил, что ситуация на Корейском полуострове напрямую влияет на обстановку в Северо-Восточной Азии
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

"Полная ерунда": в Белом доме прокомментировали информацию о сокращении военных в Южной Корее

4 Мая, 16:13

Дональд Трамп не просил Пентагон сократить количество военнослужащих 

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп хочет сократить количество американских военных в Южной Корее

4 Мая, 11:01

По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая идет на содержание контингента

Другие страны

Южнокорейские компании остаются в Иране. Фото: из открытых источников

Южнокорейские компании проигнорировали санкции США против Ирана

18 Октября, 13:07

Многие европейские компании покидают Иран, но южнокорейские фирмы объявили, что останутся в стране

США

фото AFP

США и Южная Корея объявили о приостановке совместных военных учений

19 Июня, 03:03

Пентагон подтвердил информацию
Загрузка...