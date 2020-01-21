США могут ограничить въезд гражданам семи стран: кто в списке

Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруси и Киргизии, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По их данным, на рассмотрении находятся Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января.

Газета обратилась за подтверждением в Белый дом, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США, но не дождался ответа. Президент США Дональд Трамп в распространенном интервью газете The Wall Street Journal кратко и без подробностей подтвердил наличие планов дополнить упомянутый выше список.

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Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

Ранее сообщалось, что Трамп усложнит въезд в США ради родов ребенка. Ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.

Ранее новости "Сегодня" писали, богатые украинки все чаще отправляются рожать за океан. Так в 2018 году в США родилась дочь на тот момент министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Напомним, мы писали, во сколько обойдется украинкам родить ребенка в США.

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