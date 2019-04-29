США могут отказаться передавать информацию Европе из-за сотрудничества с Huawei

В стране считают, что любое сотрудничество с китайской компанией может быть опасно

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США предупредили страны Европы, что будут пересмотрят возможность передачи им секретной информации если те решат использовать оборудование китайской компании Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер, который курирует вопросы информационной политики и кибербезопасности во внешнеполитическом ведомстве.

"Позиция США заключается в том, что привлечение Huawei или любого другого не заслуживающего доверия продавца к любой части телекоммуникационной сети пятого поколения представляет собой риск", — заявил Стрейер.

"Если другие страны включат и позволят не пользующимся доверием поставщикам участвовать в настройке и стать поставщиками для их сетей 5G, мы будем вынуждены пересмотреть нашу возможность делиться информацией и поддерживать связь с ними так, как это осуществляется сейчас", — добавил куратор кибербезопасности в Госдепе США.

Он сказал, что, с точки зрения американской стороны, использование оборудования Huawei даже в тех частях системы связи пятого поколения, которые не являются базовыми, рисковое.

24 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила ограниченное участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. Британское правительство решило не допускать участие компании в создании базовой части сети 5G, однако разрешит ограниченное сотрудничество с в создании элементов сети, которые не являются основными.

Великобритания входит в группу Five Eyes (Пять глаз), которая обменивается разведывательной информацией между собой, туда также входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Напомним, что вчера мы писали о том, что Британское правительство начало разрабатывать пакет мер, который будет противостоять действиям враждебных государств. В рамках этого власти хотят выдворить из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, которая занимается созданием британской мобильной связи пятого поколения, если смогут поймать их на сотрудничестве с китайской разведкой.

Также мы писали, что Вашингтон выдвинул официальные обвинения против компании Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies и конкретно ее финансовый директор Мэн Ваньчжоу обвиняются в банковском мошенничестве, связанном с обходом санкций против Ирана, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T-Mobile.

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