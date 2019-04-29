Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США могут отказаться передавать информацию Европе из-за сотрудничества с Huawei

29 апреля, 17:09

В стране считают, что любое сотрудничество с китайской компанией может быть опасно

Фото: Pixabay

США предупредили страны Европы, что будут пересмотрят возможность передачи им секретной информации если те решат использовать оборудование китайской компании Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер, который курирует вопросы информационной политики и кибербезопасности во внешнеполитическом ведомстве.

"Позиция США заключается в том, что привлечение Huawei или любого другого не заслуживающего доверия продавца к любой части телекоммуникационной сети пятого поколения представляет собой риск", — заявил Стрейер.

"Если другие страны включат и позволят не пользующимся доверием поставщикам участвовать в настройке и стать поставщиками для их сетей 5G, мы будем вынуждены пересмотреть нашу возможность делиться информацией и поддерживать связь с ними так, как это осуществляется сейчас", — добавил куратор кибербезопасности в Госдепе США.

Он сказал, что, с точки зрения американской стороны, использование оборудования Huawei даже в тех частях системы связи пятого поколения, которые не являются базовыми, рисковое.

24 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила ограниченное участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. Британское правительство решило не допускать участие компании в создании базовой части сети 5G, однако разрешит ограниченное сотрудничество с в создании элементов сети, которые не являются основными.

Великобритания входит в группу Five Eyes (Пять глаз), которая обменивается разведывательной информацией между собой, туда также входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Напомним, что вчера мы писали о том, что Британское правительство начало разрабатывать пакет мер, который будет противостоять действиям враждебных государств. В рамках этого власти хотят выдворить из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, которая занимается созданием британской мобильной связи пятого поколения, если смогут поймать их на сотрудничестве с китайской разведкой.

Также мы писали, что Вашингтон выдвинул официальные обвинения против компании Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies и конкретно ее финансовый директор Мэн Ваньчжоу обвиняются в банковском мошенничестве, связанном с обходом санкций против Ирана, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T-Mobile.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, США, Европа, шпионы, 5G-связь, Huawei

Вы сейчас просматриваете новость " США могут отказаться передавать информацию Европе из-за сотрудничества с Huawei". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

SIPRI: военные расходы Украины выросли, а в России – упали

Сегодня, 10:11

В 2018 году общий мировой "военный бюджет" вырос до 1,8 трлн долларов, прибавила и наша страна

Посол Германии в США агитирует за газопровод Путина – СМИ

Сегодня, 04:24

Немецкое посольство в Вашингтоне лоббирует российскую энергетическую и внешнюю политику, пишет европейская пресса

Трамп вновь проигнорировал ежегодный прием корреспондентов Белого дома

Вчера, 15:43

В это время он находился на политическом митинге в Грин-Бей

Председатель ПАСЕ выразила соболезнования в связи стрельбой в синагоге в США

Вчера, 13:26

Председатель подчеркнула, что борьба с ненавистью – один из приоритетов Союза Европы

5 верных женщин по знаку Зодиака

Представлены ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook 14

6 привычек, которые программируют на бедность

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

В штабе Зеленского отреагировали на поздравление Януковича

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

​Какую кровь предпочитают комары?

15 самых жутких и странных существ на планете

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Сегодня, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

У Зеленского готовят восемь законопроектов