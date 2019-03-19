США надеются склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции при содействии бразильских военных
У бразильских военных очень хорошие отношения с венесуэльскими военными
Соединенные Штаты Америки планируют на содействие бразильских военных, чтобы склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"У бразильских военных очень хорошие отношения с венесуэльскими военными. Бразильские военные могут четко донести до них понимание того, какую роль военные Венесуэлы должны играть в том, чтобы прекратить узурпацию демократической власти. Мы рассматриваем бразильских военных как очень важного посредника в общении с венесуэльскими военными. Посредника, который может донести до них намерения Соединенных Штатов в том, что касается мирной конституционной передачи власти. И мы надеемся на тесную работу с ними в этом направлении", — уточнил представитель администрации.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, сейчас находится с визитом в США.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. Мадуро также призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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